L’Inter affronta l’ultimo impegno prima della sosta, in casa contro il Frosinone. A San Siro, va in scena la partita conclusiva della 12a giornata di Serie A, con i nerazzurri che cercano una vittoria per riprendersi il primo posto in classifica.

Inzaghi cambia rispetto alla trasferta con il Salisburgo e si affida ai suoi titolarissimi, recuperando anche Dumfries. Pertanto, torna nel terzetto difensivo Darmian, al fianco di Acerbi e Bastoni. Trio di centrocampo composto da Barella-Calhanoglu e Mkhitaryan, come da tradizione. Davanti torna la coppia Thuram-Lautaro Martinez dal 1′.

Di seguti le formazioni ufficiali di Inter-Frosinone: