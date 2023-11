Inter- Frosinone, INFORTUNIO per Asllani: le sue condizioni

Manca poco a Inter-Frosinone, gara valida per la 12a giornata di Serie A, ma arrivano brutte notizie per Inzaghi, che non avrà a disposizione Kristjan Asllani per la gara di San Siro a causa di un problema fisico.

Il centrocampista albanese ha accusato un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra e non sarà nemmeno in panchina. Da capire nelle prossime ore se andrà o meno in ritiro con la sua nazionale.