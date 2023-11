Era nell’aria, ora è ufficiale. L’Inter ha annunciato una nuova partnership di prestigio con la compagnia aerea Qatar Airways che diventa l’Official Global Airline Partner del Club.

“La partnership verrà svelata questa sera in occasione del match casalingo contro il Frosinone con un

takeover di San Siro – fa sapere la società nerazzurra –. Le torri dello stadio verranno illuminate con i colori di Qatar Airways e una rappresentanza di Cabin Crew accoglierà sia i giocatori che gli ospiti allo stadio. Anche le sale hospitality saranno dedicate al nuovo partner, con allestimenti e immagini relativi alla compagnia aerea. I tifosi potranno inoltre assistere ad un inedito spettacolo di videomapping 3d sul campo nel prepartita”.

Secondo indiscrezioni l’accordo dovrebbe valere circa 1,5 milioni di euro per la stagione in corso e nel contratto ci sarebbe anche una clausola, attivabile entro gennaio 2024, con cui l’Inter potrebbe “promuovere” Qatar Airways a main sponsor per la stagione 2024/2025. Si stima per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, quasi doppia rispetto ai circa 11 garantiti da Paramount+ per questa stagione.