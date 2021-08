Inter-Genoa, Calhanoglu (DAZN): “Voglio dare il massimo per l’Inter. Grato ad Ausilio se sono qui”

Il turco migliore in campo il giorno del suo esordio in nerazzurro

Vittoria rotonda ed esordio perfetto (con gol): non poteva chiedere di meglio Hakan Calhanoglu , giocatore dell' Inter , per la sua prima partita stagionale con la maglia nerazzurra. E, intervistato da DAZN a margine del successo per 4-0 contro il Genoa , ha così commentato la gara di questa sera: "Ieri sera ero tranquillo, sono tranquillo perché so che tutti i tifosi si aspettano qualcosa da quest'anno - ha detto - Abbiamo lavorato 45 giorni per essere qui oggi, abbiamo lavorato tanto, siamo partiti molto forte e abbiamo vinto".

Ancora Calhanoglu: "Ringrazio tutti i tifosi, sento che tutti mi supportano. Voglio dare il massimo per l'Inter, è grazie ad Ausilio se sono qui. Rapporto con Inzaghi? Abbiamo lavorato tanto e bene, so che Inzaghi si aspetta sempre qualcosa in più da me, io voglio dare il massimo per questa squadra e per i nostri tifosi. Siamo giocatori maturi, è facile giocare con compagni che hanno qualità: li riconosci subito dai movimenti in campo. Oggi abbiamo fatto una bella partita tutti insieme e vogliamo continuare così".