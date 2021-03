Isla: “Sanchez straordinario, quando gioca è felice. Poco spazio? Conte cambia poco i suoi 11”

Uno dei fattori che sta permettendo all’Inter di disputare uno straordinario girone di ritorno è quello relativo alla panchina. Antonio Conte, infatti, può contare su sostituti di primissimo piano da utilizzare a gara in corso: fra questi anche Alexis Sanchez, spesso decisivo in questa stagione.

Dell’attaccante cileno ha parlato il suo compagno di squadra ai tempi dell’Udinese ed in Nazionale, Mauricio Isla. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TNT Sport: “Sono molto contento per lui perché lo vedo molto felice. Purtroppo non sta riuscendo a trovare molto spazio dal primo minuto, ma riesce ad incidere spesso quando entra a gara in corso. Parliamo di un calciatore straordinario, che con un passaggio può essere in grado di cambiare le partite”.

Isla prosegue: “Conosco molto bene Conte, quando lui si crea una squadra titolare difficilmente la cambia. Oltre a Sanchez ha giocatori molto importante come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che stanno segnando parecchi gol. Lui quando gioca è felice, per questo spero che possa trovare maggiore spazio o andare in una squadra dove potrà giocare regolarmente”.