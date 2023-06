I tifosi nerazzurri stanno vivendo un sogno. L’Inter torna a giocare una finale di Champions League dopo tredici anni. L’amore e il sostegno dei tifosi non sono mai mancati. Non è un caso che San Siro quest’anno sia sempre stato pieno. Lo stadio, dove è stato montato il maxi schermo per guardare la partita da “casa”, è andato sold out anche stasera.

La Gazzetta dello Sport parla di 45 mila, il Corriere dello Sport dice 50 mila. Il punto è che San Siro sarà nerazzurro anche questa sera. I biglietti sono volati, tanto che nella giornata di ieri c’è stato un aumento della disponibilità per la grande richiesta. Prato aperto al pubblico, oltre ai tre anelli rossi e le parti di verde e blu confinanti. Una serata che inizierà alle 19.00, con dj set e collegamenti da Istanbul.

In Turchia sono invece attesi 25 mila interisti. Dai più ordinari arrivati in aereo, a chi è pazzo come la sua squadra ed è partito in bicicletta. La Curva Nord ha invece organizzato un viaggio con dei van per portare tutto l’occorrente: 1500 chili di cartoncini e 12 mila bandierine monocolore. Un amore per la squadra che supera i confini, come dimostrato dalla presenza di 500 Inter Club presenti a Istanbul da tutto il mondo. Insomma, dal divano, da San Siro o da Istanbul, i tifosi sono pronti: ora tocca ad Inzaghi e alla sua squadra.