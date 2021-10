Inter-Juve, Inzaghi: “Dispiace per i tifosi, due punti buttati via per un episodio”

L'analisi del tecnico

"Sono due punti buttati via, era l'unico modo in cui potevamo prendere goal. L'arbitro era a due metri, dice che tutto è a posto e poi viene richiamato. Abbiamo fatto una grande prestazione, dispiace per i tifosi. Per me non siamo mai andati in affanno, nemmeno nel secondo tempo. Dovevamo essere più cauti in difesa nel finale, ma siamo dispiaciuti per l'episodio. Siamo stati più compatti e bassi nel secondo tempo, ma abbiamo concesso zero a un avversario molto forte. Loro sono forti in ripartenza e non abbiamo rischiato praticamente nulla. L'unica pecca di oggi è il risultato che ci penalizza".