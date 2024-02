Inter-Juve, San Siro da record: quanto INCASSANO i nerazzurri

L’importanza della partita di domani non necessita di spiegazioni: è Inter-Juventus, rivali di sempre, prima contro seconda. Forse non deciderà lo scudetto, ma potrebbe indirizzare in maniera significativa la corsa al tricolore.

Non fa notizia, allora, che San Siro sia ovviamente tutto esaurito da settimane. I numeri da rimarcare, semmai, sono quelli relativi all’incasso che ne deriverà per l’Inter: sforerà quota 6 milioni di euro e, sotto questo punto di vista, entrerà fra le prime tre partite nella storia della Serie A.

Al primo posto c’è un altro Inter-Juventus, quello del 6 ottobre 2019, che fruttò alla Beneamata 6,6 milioni di euro. In seconda piazza ecco Inter-Milan di questa stagione, 16 settembre 2023, con 6,2 milioni di euro. Da vedere se la sfida di domani riuscirà a prendersi la medaglia d’argento o si accontenterà di quella di bronzo.