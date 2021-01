Inter-Juventus, Vidal (Sky): “Sono felice, abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Lotteremo sino in fondo”

Quella di oggi è la sera del riscatto per Arturo Vidal, che nell’ultimo periodo è stato uno dei calciatori nerazzurri più criticati dalla tifoseria. Il cileno era già finito sul taccuino dei marcatori in Coppa Italia con la Fiorentina, ma il peso specifico della rete di oggi è senza dubbio diverso: suo è stato infatti il gol che ha aperto i conti nell’incredibile successo dell’Inter contro la Juventus, domata con un netto 2-0 nella partita del Meazza.

Intervistato da Sky Sport subito dopo il fischio finale, Arturo Vidal ha espresso tutta la sua gioia per la rete e per il risultato: “Sono contento per il mio secondo gol con la maglia dell’Inter, non ho davvero niente da dire se non che sono felice. Loro sono la squadra più forte, ma noi abbiamo dimostrato di poter essere all’altezza”.

Sul significato di questa vittoria: “Ci da fiducia per continuare a lavorare ogni giorno, possiamo arrivare sino in fondo”.

