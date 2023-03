Maxi sfogo di Inzaghi: “Errore del Var inaccettabile, chiediamo rispetto. Partita viziata”

Dopo la brutta sconfitta rimediata questa sera a San Siro dall’Inter contro la Juventus, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita per commentare quanto avvenuto in campo. L’allenatore nerazzurro senza mezzi termini ha lanciato un duro attacco alla direzione arbitrale per aver convalidato la rete di Kostic nata da un tocco dubbio con il braccio di Rabiot a centrocampo. Questo lo sfogo in diretta del tecnico:

L’EPISODIO – “C’è grandissima amarezza per una sconfitta del genere. Dopo Monza avevamo promesso di non parlare più perché era successa una cosa gravissima, stasera anche. E’ inaccettabile che mi dicano che non ci sono immagini, chiediamo rispetto, da allenatore mi è difficile parlare della partita. Non c’è nemmeno da parlare, mi dicono che non ci sono immagini al Var ed io l’ho vista da 20 immagini diverse”.

LO SFOGO – “Il gol che ha subito l’Inter è inaccettabile, così proprio non posso accettarlo e mi è difficile parlare della partita. E’ troppo grave quello che abbiamo visto e che è successo”.

L‘AVVERSARIO – “Sapevamo che le ripartenze sono una loro caratteristica principale in questo momento e siamo stati anche bravi. I ragazzi sono rimasti in partita, tecnicamente abbiamo sbagliato un po’ più del solito, ma parliamo di una partita viziata che ci rallenta la classifica e ci fa fare un passo indietro nella corsa Champions”.

LA PARTITA – “Dovevamo recuperare lo svantaggio, loro avevano un play e tre difensori quindi ho tolto un difensore e giocato con le tre punte. E’ un’opzione che stiamo provando, ma il nostro modulo e le nostre giocate sono quelle, poi chiaramente si possono adattare”.

LA STAGIONE – “Meglio in Champions che in campionato? E’ vero, ma devo vedere che stasera a differenza di altre partite sbavature non ce ne sono state, c’è stata dalla terna. E’ vero che abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, ma come atteggiamento non ho nulla da dire alla squadra”.