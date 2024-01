Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dell’Inter contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Sono stati molto bravi i ragazzi. Abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo approcciato subito bene. Grande gara e abbiamo raggiunto la finale che volevamo. Ora in questi 2 giorni e mezzo dovremo recuperare le energie per una sfida difficile con il Napoli”.

FINALE – “Non avevamo mai fatto una finale in due partite. Questo è il calcio in questo momento e ci adeguiamo. Cercheremo di preparaci al meglio e di fare come stasera. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono divertito a guardarli”.

OCCASIONI – “Nel primo tempo l’1-0 era stretto, però abbiamo vinto 3-0, abbiamo preso pali, traverse, con tante occasioni. L’unico neo è aver chiuso il primo tempo in vantaggio solo 1-0”.

DIMARCO – “Dimarco è stato bravissimo. Quando fai una partita del genere contro la Lazio è riduttivo pensare solo a lui. Penso a tutta la rosa, compresi quelli che sono entrati sul 2-0. Ora dobbiamo fare l’ultimo passo lunedì”.

PERCORSO – “Parlare solo di stasera è limitativo. Questi ragazzi stanno facendo un grande percorso dal 13 luglio, che dobbiamo sempre cercare di migliorare, capendo cosa possiamo fare meglio. Stasera siamo stati bravi a sviluppare il nostro gioco, contro una squadra che fa un pressing difficile. Sono soddisfatto, ma la riguarderò e capirò dove si poteva fare meglio”.