Inter, Lukaku alla ricerca della forma migliore: il programma di allenamento

Romelu Lukaku ha voglia di Inter per riscattarsi. Dopo un'annata difficile, l'attaccante vuole un 2023 da protagonista con la maglia nerazzurra. Per questo motivo, è pronto a lavorare sodo per ritrovare la condizione migliore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, il belga svolgerà una settimana di "riposo attivo", per poi unirsi alla squadra al termine del ritiro di Malta. In sostanza, Lukaku starà in vacanza, ma svolgerà comunque un piano di recupero, pensato a posta per lui dallo staff nerazzurro.