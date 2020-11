Marotta sicuro: “Torneremo alla vittoria. Intrapreso un nuovo cammino, ora l’Inter ha solide basi”

Si è tenuta quest’oggi l’Assemblea dei Soci dell’Inter, servita sia per approvare il bilancio che fare il punto sull’attuale situazione in casa nerazzurra. Oltre al presidente Steven Zhang, che è intervenuto nell’evento tenuto online in ottemperanza alle norme anti-contagio, ha parlato anche Beppe Marotta, lodando il percorso intrapreso dal club di Viale della Liberazione.

Queste le parole del dirigente nerazzurro, riportate sul sito ufficiale del club: “In un contesto di grande incertezza, l’Inter ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa. Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del Club”.

Marotta prosegue: “Sono state poste basi solide che, nel tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo.”