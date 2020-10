Bastoni: “Giocare il derby di Milano è un sogno che avevo sin da bambino. San Siro vuoto? I tifosi sono molto importanti”

Protagonista nella sfida su Fifa 21 con Theo Hernandez, Alessandro Bastoni ha avuto modo anche di spiegare cosa significa per lui scendere in campo con la maglia dell’Inter in un derby.

Ecco le sue parole: “L’umore delle persone milanesi dipende molto da questa partita. Giocare il derby di Milano per me è un sogno che si realizza. Derby senza tifosi? A San Siro sono molto importanti, loro ti danno uno stimolo in più”.

