Donnarumma avvisa l’Inter: “Il gap si è ridotto, vogliamo vincere. Ibrahimovic è carichissimo”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni di Sky Sport in vista del derby in programma contro l’Inter sabato pomeriggio.

Ecco le sue parole: “Il gap si è ridotto perché la dirigenza ha fatto un grande mercato. Pioli sta facendo grandi cose e ci sta aiutando. Ora però dobbiamo dimostrarlo in campo e noi non vediamo l’ora di far vedere il nostro valore”.

Sull’Inter: “Anche loro si sono rinforzati, hanno tutto quello che serve per far bene quest’anno. Noi ci giocheremo le nostre carte, possiamo dire la nostra in questo campionato. Sono ottimista, abbiamo voglia di riscattarci e di fare un grande derby, è la cosa più importante. Questa volta vogliamo vincere. Fare bene con l’Inter ci darebbe forza per il prosieguo della stagione”.

Fattore Ibrahimovic: “Tutti volevamo ci fosse, siamo contenti perché ci darà una mano. E’ molto carico”.

