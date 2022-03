San Siro, bloccato il progetto della Cattedrale: Inter e Milan a Sesto San Giovanni?

Prende sempre più piede l'ipotesi Sesto San Giovanni per il nuovo stadio di Inter e Milan

Si è bloccato il progetto della Cattedrale a San Siro, l'impianto che sarebbe dovuto essere il nuovo stadio di Inter e Milan. La Gazzetta dello Sport scrive che le due società si erano dette disponibili al dibattito necessario per legge, ma sono necessari nuovi progetti che per ora non sono stati disegnati.