Inter-Milan, Pioli (Rai): “Partita decisa dall’espulsione, ci ha penalizzato. Ibra-Lukaku? Situazioni che possono capitare”

L’Inter si aggiudica un derby giocato a senso unico contro un Milan che non ha prodotto enormi pericoli nell’area nerazzurra. Al vantaggio iniziale firmato Ibrahimovic, hanno risposto nel secondo tempo Lukaku e una perla su punizione di Christian Eriksen a tre minuti dalla fine. Ora l’Inter se la vedrà in semifinale contro la vincente di Juventus-Spezia.

Ad analizzare la partita ci ha pensato il tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole: “La partita ci ha detto che possiamo tenere testa a quest’Inter. Certo l’espulsione ci ha penalizzato. La prima ammonizione di Ibra ha influito sull’andamento dalla gara. Ibra-Lukaku? Sono cose che possono capitare, non bisogna pensarci e sorvolare. Usciamo da questa sconfitta fiducioso per il futuro. La differenza oggi l’ha fatta solamente l’espulsione. In 11 vs 11 era un’altra partita”.

