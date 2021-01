Inter-Milan, Lukaku si conferma un cecchino su rigore. E in Europa rappresenta un record: il dato

L’Inter vola in semifinale di Coppa Italia, dove troverà la vincente tra Juventus e Spezia. Allo stadio di San Siro i nerazzurri ribaltano la partita, grazie alla rete di Lukaku su rigore e alla punizione perfetta di Christian Eriksen nel finale. Il centravanti belga salterà la prossima gara, poiché ammonito nella diatriba con Ibrahimovic ed era diffidato.

Big Rom si è dimostrato ancora una volta un cecchino dagli 11 metri. Come riportato da Opta, l’attaccante nerazzurro è uno dei 3 ad aver tirato e segnato almeno 12 calci di rigore nei top 5 campionati europei dalla stagione 2019/20. Lukaku è in compagnia in questo record di Lewandowski e a Oyarzabal.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi