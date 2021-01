Inter-Milan, problema muscolare per l’arbitro Valeri: al suo posto Chiffi

Problemi per l’arbitro Valeri durante il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Il direttore di gara ha accusato un problema muscolare al minuto 74′.

Dopo essere stato soccorso dal personale medico a bordocampo, è stato costretto ad abbandonarlo. Al suo posto in campo il quarto uomo Chiffi con Valeri che lo ha sostituito. Una scena insolita che non si vede spesso sul rettangolo verde di gioco. Ma in quest‘Inter-Milan è successo davvero di tutto.

