LIVE – Coppa Italia, segui la diretta di Inter-Milan su Passione Inter

Inter e Milan tornano ad affrontarsi in Coppa Italia. In palio c’è un biglietto per le semifinali, chi passa incrocerà la vincente di Juventus-Spal. La squadra nerazzurra cerca la rivincita dopo l’1-2 rimediato ad inizio campionato, Pioli si affida ad Ibra ma dovrà fare a meno dello squalificato Donnarumma. Live qui di seguito la cronaca in diretta del match di San Siro.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.

