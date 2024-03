Inter-Napoli, Inzaghi prepara la sorpresa di formazione più attesa dai tifosi

La rifinitura dell’Inter ad Appiano Gentile prima della gara contro il Napoli ha riservato una possibile di formazione molto attesa fra i tifosi nerazzurri: Tajon Buchanan è stato schierato fra i titolari.

Il canadese, che era sul punto di entrare contro l’Atletico Madrid prima di un ripensamento da parte di Simone Inzaghi, potrebbe quindi fare il suo esordio da titolare contro i partenopei dopo i 27 minuti collezionati nei due spezzoni contro Salernitana e Lecce a risultato già acquisito. Come riporta Calciomercato.com, non ci sono ancora certezze in tal senso e bisognerà attendere la riunione tecnica di domani.

In caso di titolarità, è probabile che Buchanan venga schierato a sinistra (dove peraltro ha giocato nelle due presenze in Serie A) piuttosto che a destra. Il canadese potrebbe prendere il posto di Dimarco, schierato titolare mercoledì in Champions League.