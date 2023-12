L’Inter in ANSIA per Lautaro: i primi aggiornamenti sul suo infortunio

Sul finire dei tempi regolamentari, Lautaro Martinez ha accusato un problema all’adduttore che lo ha portato a zoppicare per diversi minuti, pur rimanendo in campo anche per parte dei tempi supplementari. Alla fine, Simone Inzaghi lo ha sostituito con Henrikh Mkhitaryan al 98′.

I tifosi dell’Inter sono comprensibilmente preoccupati a seguito delle espressioni di rabbia dello stesso argentino in panchina, che si è anche coperto il volto.

Le prime comunicazioni che arrivano dal club sul Toro parlano di un cauto ottimismo: l’affaticamento è stato confermato dal dottor Volpi. Al momento, non sono previsti neppure esami strumentali, ma bisognerà valutare le sue condizioni nelle prossime ore, visto che il giocatore ha abbandonato lo stadio zoppicando vistosamente. Fra due giorni e mezzo è in programma Inter-Lecce: Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro sperano di ritrovare il Toro già sabato.