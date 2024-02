Gazzetta: “L’Inter può cambiare rigorista”

Da quest’anno, l’Inter ha eletto come rigorista numero uno Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è rivelato una vera e propria garanzia, con 9 trasformazioni su 9 tentativi fra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana.

Tuttavia, c’è un particolare scenario evidenziato da La Gazzetta dello Sport che potrebbe spingere Simone Inzaghi a cambiare rigorista. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero laurearsi campioni d’Italia con qualche giornata d’anticipo, infatti, a quel punto sarebbe probabile che il designato dal dischetto torni ad essere Lautaro Martinez.

L’argentino, infatti, insegue il record di 36 gol in Serie A stabilito da Gonzalo Higuain (2015-16) e Ciro Immobile (2019-20). In questo momento, il capitano nerazzurro è a quota 19 gol su 22 giornate e ha bisogno di aggiungere 18 gol al suo bottino, in 16 giornate, per superare i due primatisti. Un compito molto difficile che diventerebbe un filo più semplice aggiungendoci qualche rigore in più.