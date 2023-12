Lautaro, c’è l’esito degli esami strumentali: i tempi di recupero

Dopo il problema muscolare accusato in Inter-Bologna, Lautaro Martinez ha svolto questa mattina gli esami strumentali. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

“Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“.

Non un semplice affaticamento, quindi. A questo punto, è probabile che l’attaccante argentino salti – oltre alla gara di domani contro il Lecce – anche quella con il Genoa in programma venerdì 29 dicembre, puntando a rientrare per la sfida con il Verona a San Siro del 6 gennaio.