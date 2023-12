Inzaghi svela un RETROSCENA sull’arrivo di Calhanoglu

Oggi Hakan Calhanoglu è riconosciuto come uno dei migliori registi d’Europa. Ma due anni e mezzo fa, quando l’Inter lo ingaggiò a parametro zero dal Milan, era lontanissimo dalla dimensione raggunta attualmente, con la maglia nerazzurra e sotto la guida di Simone Inzaghi.

Lo stesso tecnico nerazzurro, durante la conferenza stampa della vigilia di Inter-Real Sociedad, ha svelato un retroscena che risale all’estate 2021 e che è un attestato di stima (datata) nei confronti del turco:

“Quando ci fu il problema di Eriksen, ho chiamato Marotta e Ausilio la sera stessa perché si sapeva che Calhanoglu avrebbe lasciato il Milan. E loro mi dissero che lo stavano già trattando. Lo abbiamo preso per fare la mezzaala, ma poi le cose sono cambiate con l’infortunio di Brozovic. Ho optato per lui in un paio di allenamenti e la prova del nove sono state le partite. Lui è un giocatore importante, con caratteristiche da playmaker”.