Pavard torna IN ANTICIPO? C’è la data del possibile rientro

Il recupero di Benjamin Pavard sta procedendo più spedito del previsto. Il difensore francese, che ha tolto il tutore indossato per tre settimane dopo la lussazione alla rotula rimediata a Bergamo lo scorso 4 novembre, si sta allenando a parte ad Appiano Gentile insieme ad Alessandro Bastoni.

Se l’italiano è più avanti e tornerà fra i disponibili già per Inter-Udinese di sabato prossimo, per il numero 28 servirà un po’ di pazienza. Alla Pinetina, infatti, sta portando avanti un processo di riatletizzazione. Se tutto dovesse andare come previsto e se continuasse a lanciare i segnali positivi fin qui mostrati, Pavard potrebbe figurare nella lista dei convocati per Lazio-Inter di domenica 17 dicembre.

Il condizionale è d’obbligo e comunque bisognerà tener conto del fatto che non potrà essere subito titolare. Con tutta probabilità, Inzaghi lo impiegherà per alcuni spezzoni fra Lazio e Bologna in Coppa Italia (20 dicembre). La speranza più ottimistica è quella di rivederlo dal primo minuto per Inter-Lecce di domenica 23 dicembre.

L’opinione di Passione Inter

Mai come in questo momento, il ritorno di Pavard sarebbe fondamentale, soprattutto dopo l’infortunio di Dumfries più che di De Vrij. Può sembrare una contraddizione visto che i due occupano ruoli differenti, ma riavere il francese a pieno regime consentirebbe a Inzaghi di spostare Darmian come quinto a destra, in attesa del ritorno dell’olandese. Fino a quel momento, il tecnico dovrà studiare delle alternative che noi di Passione Inter abbiamo analizzato, opzione per opzione.