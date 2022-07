Inter-Nike, accordo vicino: incassi raddoppiati ma si discute della durata

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro incasserà oltre 25 milioni di euro a stagione per l'accordo con Nike: non solo. A differenza, per esempio, del Milan con Puma, i nerazzurri terranno per sé la gestione di merchandising e licensing. La durata del nuovo accordo è da inserire tra i 5 e gli 8 anni, su questo le due parti stanno ancora discutendo. La firma dovrebbe comunque arrivare nelle prossime settimane.