GdS – ‘Fort Inter’, i numeri sono da scudetto. Conte ha costruito una squadra totale

Premettendo che l’Inter con 63 reti ha il miglior attacco della Serie A e che dunque il primato dei nerazzurri non può essere ridotto alla sola fase difensiva, andiamo a vedere però alcuni numeri impressionanti che sono stati registrati negli ultimi sette incontri giocati. In ambito europeo, infatti, la squadra di Conte sta viaggiando ad un ritmo incredibile, se consideriamo che con due soli reti subite in queste ultime sette ha la migliore tenuta insieme a Wolfsburg, Lille e Chelsea.

Per quanto riguarda la porta inviolata, come spiegato stamattina da La Gazzetta dello Sport, la squadra interista è seconda solo al Wolfsburg che in otto partite solo in un’occasione ha subito reti, mentre i nerazzurri hanno lo stesso numero di clean sheet – sette – ma in nove gare in totale. E infine i gol incassati dentro l’area di rigore nel 2021, in una classifica in cui primeggia il Lille con tre reti seguito dalle cinque del Reims, con l’Inter al terzo posto per via dei sei gol in 12 partite.

Ritmo che fa sicuramente pensare ad una media scudetto, merito non solo della difesa ma di tutta la squadra. Perché, come visto l’Atalanta, all’occorrenza anche Lautaro Martinez è disposto a fare il terzino. Ed è merito assoluto di Antonio Conte che ha pian piano costruito una formazione totale, capace di essere letale in fase offensiva dove vanta il miglior attacco del campionato, ma umile allo stesso tempo per il sacrificio che calciatori come Eriksen, Perisic ed Hakimi hanno imparato ad apportare in ogni singola partita.

