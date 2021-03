Prosegue il progetto di restyling del brand Inter, annunciato da diverso tempo ed entrato nel vivo nella giornata odierna, in cui è stato presentato il nuovo logo. Quest’ultimo sarà visibile anche per le strade di Milano: come riferisce Tuttomercatoweb, lo stemma è stato cambiato anche sulla facciata della sede di Viale della Liberazione.

Questa la foto: