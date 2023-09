L’Inter fissa gli obiettivi Champions: ecco le ambizioni della società

Domani sera, l’Inter tornerà a giocare in Champions League dopo la finale della scorsa stagione. Lo farà con un organico rinnovato in larga parte, ma con le stesse ambizioni della scorsa stagione e con la convinzione di potersi ripetere.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la società nerazzurra sia sicura di aver allestito una rosa in grado di affrontare tutte le competizioni al massimo, senza dover tralasciare nulla. Non c’è l’obbligo di vincere tutto, ma la certezza di avere le risorse.

D’altronde, sottolinea sempre la Rosea, in panchina nel Derby c’erano giocatori per un valore totale di 149 milioni di euro, alcuni anche con grande esperienza a livello internazionale. L’abbondanza di risorse c’è, ora a Inzaghi l’onore e l’onere di gestirla al meglio, per rivedere sempre l’Inter di questo inizio di stagione.

L’opinione di Passione Inter

L’ottimo avvio in campionato ha creato un clima di grande entusiasmo attorno all’Inter, ma non deve creare aspettative eccessive. Pensare che la squadra possa essere competitiva su tutti i fronti è lecito, e quasi necessario dopo i risultati dello scorso anno, ma è chiaro come in Europa ci siano rose più costose e attrezzate dai nerazzurri. Inzaghi ha dimostrato di saper azzerare le differenze economiche in campo. La speranza è che possa riuscirci nuovamente.