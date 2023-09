UFFICIALE – Ecco la terza maglia 2023/2024 dell’Inter

Nel corso di un evento tenutosi a Milano ieri sera, l’Inter ha svelato in anteprima la terza maglia per la stagione 2023/2024. Durante, il torneo di calcio tra community, organizzato da Nike alla Milano FashionWeek, Marcus Thuram, Matilde Pavan, Flaminia Simonetti e Marta Pandini si sono presentati a sorpresa, con indosso il nuovo kit e distribuendolo poi tra i presenti.

Queste le parole dell’Inter, in attesa della presentazione ufficiale, che arriverà oggi: “La terza maglia dell’Inter è sempre stata considerata come il prodotto più lifestyle del Club nerazzurro e nel corso degli ultimi anni ha rappresentato un modo per entrare in contatto con diverse sottoculture in modo autentico e rilevante. L’evento ha per la prima volta creato un momento esclusivo di contatto tra le community e i giocatori nerazzurri”.

Ecco alcune immagini:

4 Immagini