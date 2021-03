CdS – L’Inter ha individuato il primo obiettivo di mercato per la prossima stagione

Il 3-5-2 di Antonio Conte sembra girare alla perfezione in entrambe le fasi. Se si vuole trovare una piccola macchia è il quinto di sinistra: in questo ultimo periodo il padrone della fascia mancina è diventato Ivan Perisic, ma il croato è un giocatore adattato in quel ruolo, visto che ha sempre avuto compiti molto più offensivi durante la sua carriera. Nel mercato estivo l’Inter cercherà dunque un esterno mancino in grado di interpretare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva.

Come riporta il Corriere dello Sport, se Conte avesse un “crossatore” alla Cuadrado, probabilmente i numeri nerazzurri nel gioco aereo sarebbero ancora migliori. In vista della prossima stagione l’obiettivo di mercato numero uno sarà quello di trovare un quinto di sinistra che sia mancino e che esalti le abilità dei compagni. C’è da considerare però che l’innesto di Eriksen tra i titolari, ha già aumentato la pericolosità sui calci piazzati.

