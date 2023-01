Inter-Parma, Inzaghi: “Stasera risposte importanti. Lukaku? Sabato era limitato”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo il match di Coppa Italia

Antonio Siragusano

Con tantissima sofferenza l'Inter è riuscita a rimontare la gara sul Parma e trovare solo ai tempi supplementari il guizzo per centrare i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita più complicata del previsto che comunque non è dispiaciuta a Simone Inzaghi, come raccontato dall'allenatore nerazzurro nell'analisi del post ai microfoni di Sportmediaset. Queste le parole del tecnico piacentino sulla prestazione della sua squadra:

LA PARTITA - "Guardiamo la partita di stasera, quello che è successo sabato l'ha visto tutto il mondo. Stasera stavamo facendo una gara discreta, potevamo muovere meglio la palla e abbiamo preso gol all'unico tiro in porta. Ma ho avuto risposte da chi ha giocato meno, poi ovviamente mi sarei evitato i 120 minuti".

ASSENZE - "Per tutto l'anno abbiamo avuto qualche problemino, sabato giocheremo contro una squadra in salute e ci aspetta una partita importante. Mancano solo tre giorni, cercheremo di monitorare le condizioni dei calciatori che adesso non ci sono, abbiamo bisogno di tutti".

SOSTITUZIONI - "Per quanto riguarda i cambi dipende sempre dal risultato. Prima è facile per tutti prevedere, dobbiamo continuare così. Il percorso il Champions è stato fantastico, in campionato abbiamo perso qualche punto iniziale. Con partite così ravvicinate ho bisogno di tutti, le rotazioni saranno importantissime".

LUKAKU - "E' un giocatore per noi importantissimo, lo avevamo voluto con tutte le forze. Purtroppo ha avuto un infortunio muscolare ed ha avuto problemi nel gestirlo. Era tornato dopo il mondiale, si era allenato molto bene e sabato era limitato da questa infiammazione che ha. Domani rimarrà anche a riposo e poi di giorno in giorno cercheremo di riportarlo nel migliore dei modi. Se stava bene ci avrebbe portato quei punti che mancano in campionato".

RECUPERI - "L'ampiezza in tutte le partite è importantissima, cercheremo di trovarla e di recuperare forze ed energie. Le rotazioni in questo momento sono limitate senza Barella e Calhanoglu, avevo Mkhitaryan alla terza partita in una settimana, ci siamo dovuti adattare ma sono soddisfatto di questa prestazione. Siamo l'Inter, eravamo davanti ad un pubblico importante e ci tenevamo ad andare avanti nella competizione che lo scorso anno abbiamo vinto".