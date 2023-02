Inter-Porto, Inzaghi: “I cambi ci hanno aiutato, ma volevamo di più”

Grande successo per l'Inter che all'andata degli ottavi di finale di Champions League ha ottenuto a San Siro si è portata in vantaggio sul Porto per una rete a zero. Decisivo il gol di Romelu Lukaku, subentrato con un ottimo atteggiamento nella ripresa ad uno spento Edin Dzeko. A pochi minuti dal termine dell'incontro, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria sui portoghesi ai microfoni di Prime Video.