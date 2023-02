Sfuriata con Dzeko, Onana chiarisce: “Visioni diverse, serve per migliorare”

Il portiere camerunese ha chiarito il diverbio con il compagno

Antonio Siragusano

Tra i migliori in campo questa sera grazie ad una serie di parate che nella ripresa hanno tenuto in piedi la sua Inter contro il Porto, André Onana si è reso anche protagonista di una dura sfuriata del primo tempo con Edin Dzeko. Un malinteso con il compagno che chiedeva all'estremo difensore di cercare le punte con il lancio lungo, rinunciando di tanto in tanto alla ripartenza dal basso in assenza di spazio sulla pressione feroce dei portoghesi.

Prima di chiarire l'episodio con il bosniaco, Onana nel post partita di Sky Sport ha commentato la vittoria dei suoi: "Sono molto felice del risultato, perché era una partita importante per noi. Le parate erano importanti in quel momento della partita, ma la cosa più importante era la vittoria. Abbiamo fatto un grande lavoro e Romelu ha fatto un gol importante Sono contento per lui perché aveva bisogno e sono contento che è tornato".

Sulla sfuriata del primo tempo all'indirizzo di Dzeko ha spiegato: "Sono legate alla tensione della partita. Ci sono visioni diverse, ma tutto serve per migliorare il gruppo. Ognuno di noi ha il diritto di dire quello che pensa. Bisogna lasciare tutto alle spalle. Io sono il portiere e devo fare il mio lavoro. Se arrabbiandosi così si vincono tutte le partite meglio ancora".

Dinnanzi alle telecamere di Prime Video ha poi chiuso definitivamente il caso: "Sono momenti della partita, uno pensa che ha ragione e l'altro anche. Credo che sono cose positive in una partita, abbiamo un buon rapporto io e Dzeko. A volte litigare serve a capirci meglio, non dobbiamo dare molta importanza a quello che è successo. Noi come Lukaku e Barella? Sono due grandi amici, non vale la vena parlare di quanto successo tra di loro".