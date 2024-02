L’Inter SICURA sul progetto per il nuovo stadio: ecco i DETTAGLI

La necessità di un nuovo stadio, in grado di aumentare sensibilmente i ricavi, rimane una priorità in casa Inter. E in queste ore arrivano novità sul progetto portato avanti dai nerazzurri, che sembra voler prescindere dalle proposte di restyling di San Siro da parte del Comune di Milano.

Come riportato da Il Sole 24 ore, infatti, il focus rimane sull‘area di Rozzano. La volontà è quella di arrivare all’autorizzazione finale entro 18 mesi, costruire l’impianto in 3 anni ed essere pronti per giocare nella stagione 2028/2029.

I dettagli sarebbero in fase di valutazione insieme allo studio Populous: 70mila posti e l’idea di realizzare intorno allo stadio un distretto, composto da edifici del club, museo e store, sempre fruibile.