Inter-Real Madrid, De Vrij (Uefa TV): “Loro in gol alla prima occasione. C’è grande delusione”

L’Inter doveva soltanto vincere, ma di certo non si può dire che abbia fatto tutto il possibile per portare a casa il risultato. Un risultato ed una prestazione deludente quella dei nerazzurri contro il Real Madrid, che ora hanno un piede fuori dalla Champions e devono sperare anche nei risultati delle avversarie.

Questa l’analisi di Stefan De Vrij al termine del match, ai microfoni di Uefa TV: “La prima volta che si sono trovati in area subito è arrivato il rigore ed il loro vantaggio. Da lì siamo andati in difficoltà. Poi in dieci è stato ancora più difficile. Ci abbiamo provato ma non è bastato. Noi meglio in 10? Sì ma non ci voglio pensare. C’è molta delusione per il risultato e per come siamo messi nel girone. Ci sono ancora due partite, dobbiamo vincere e sperare. Non dipende più solo da noi. Possiamo solo pensare a noi e cercare di vincere”.

