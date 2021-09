Inter-Real Madrid, la conferenza stampa di Inzaghi: info e orario

Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida europea

Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio ottenuto nella trasferta di Genova contro la Sampdoria, l'Inter si sta già proiettando al primo match di Champions League della stagione. Il debutto europeo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra avverrà mercoledì sera a San Siro contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per questo motivo, alla vigilia della sfida contro i blancos, il tecnico interista si presenterà regolarmente in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. A seguire vedremo il programma completo dell'Inter che aprirà l'accesso anche ai giornalisti per la seduta di allenamento delle 11.00.