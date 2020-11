Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: in attacco c’è la LuLa, Conte cambia la difesa. La scelta su Eriksen

Mancano ormai poche ore alla gara tra Inter e Real Madrid. Sarà una sfida molto importante per entrambe le squadre, che cercano punti decisivi per continuare il cammino europeo. Antonio Conte è alle prese con i dubbi di formazione e in queste ore sta sciogliendo gli ultimi nodi.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in attacco si rivede la LuLa, dopo che Luataro Martinez è partito dalla panchina contro il Torino. Sugli esterni dovrebbe agire Hakimi da una parte e Perisic dall’altra, con Vidal, Barella e Gagliardini a completare il centrocampo. In difesa di sarà il trio Bastoni-de Vrij-Skriniar, che si ricompone dopo il turnover della scorsa uscita in campionato.

Zidane dovrà fare a meno di alcune assenze, tra cui quelle pesanti di Benzema e del capitano Sergio Ramos.

Inter-Real Madrid, le probabili formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All.Zidane.

