Inter, senti Lo Monaco: “Su Milik c’è da sbrigarsi. Scambio con Sensi? Operazione fattibile, vi spiego perché”

L’Inter è concentrata alla sfida di domani contro il Real Madrid, dove serviranno a tutti i costi i tre punti. Tuttavia gli occhi sono sempre sul mercato e un nome che circola in ottica nerazzurra è quello di Arkadius Milik. L’attaccante polacco è in uscita dal Napoli e l’ex ad del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato di un possibile scambio con il club di Suning.

Queste le sue parole: “Su Milik bisogna sbrigarsi, perché a giugno va in scadenza e a febbraio può già firmare per una nuova squadra. Sensi è un buon giocatore, ha giocato anche da trequartista nell’Inter, ma lui è un centrale davanti alla difesa. Come regista può dare un apporto importante. Scambio tra i due? Sarebbe un’operazione che potrebbe essere messa in piedi”.

