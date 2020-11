Inter-Real Madrid, Zidane (Sky): “Domani sarà come una finale. San Siro? Sempre speciale per me”

Domani sarà una sfida importante per entrambe le squadre. Inter e Real Madrid si affronteranno nella quarta giornata di Champions League, e i nerazzurri cercheranno di rispondere dopo la sconfitta per 3 a 2 dell’andata. Zinedine Zidane dovrà fare a meno di giocatori importanti, come Benzema e Sergio Ramos, e ha parlato della gara ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Domani sarà come una finale, proprio come all’andata. in Champions League tutte le partite sono finali. E’ sempre difficile vincere, ci sono in ballo tre punti importanti. Abbiamo iniziato con difficoltà questo cammino, quindi è importante vincere. Tornare a San Siro è sicuramente speciale, in questo stadio ho giocato tante volte contro Inter e Milan quando ero alla Juve”.

