Inter-Real Madrid, Handanovic (Inter TV): “Ci servono 7 punti. Assenze? Penso solo a chi gioca”

Domani l’Inter tornerà in campo in Champions League e avrà di fronte il Real Madrid di Zidane. Antonio Conte e i suoi uomini cercheranno a tutti i costi i tre punti e servirà l’atteggiamento giusto, come annunciato dallo stesso tecnico. Alla vigilia della gara è intervenuto il capitano Samir Handanovic ai microfoni di Inter TV.

IMPORTANZA DEGLI EPISODI – “Contro il Torino abbiamo dato una grande prova di carattere: in 15’ abbiamo cambiato la patita. Il bicchiere è mezzo pieno, ma alla fine abbiamo vinto ed è quello che conta. Domani dobbiamo ripetere quella partita, ma essere più concentrati negli episodi perché quelli spostano le partite. Noi giocatori dobbiamo fare la differenza. Il discorso qualificazione è ancora aperto. Domani è importantissima per il passaggio del turno, sappiamo che ci vogliono 7 punti e dobbiamo iniziare da domani”.

REAL ASSENZE PESANTI – “Benzema e Sergio Ramos sono due giocatori importanti, ma ora tutte le squadre hanno difficoltà tra infortuni, assenze e Covid. Anche noi non siamo stati mai al completo. Non penso a chi gli manca, ma mi concentro su quello che dobbiamo fare noi”.

