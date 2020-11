Inter-Real Madrid, Conte (Inter TV): “Dobbiamo giocare con il coltello tra i denti. Serve la voglia di vincere”

Mancano esattamente 24 ore alla gara tra Inter e Real Madrid. Sarà una sfida molto importante per i nerazzurri, che devono conquistare punti preziosi per continuare il cammino europeo. Ai microfoni di Inter TV è intervenuto Antonio Conte, presentando il match alla vigilia.

VOGLIA DI VINCERE – “Dobbiamo affrontare la gara con la giusta determinazione, umiltà e concertazione. Dobbiamo dare sempre tutto in campo e dimostrare di saper superare l’avversario, non ci sono altre strade da percorrere. E’ un peccato aver perso all’andata, soprattutto aver concesso 3 gol per distrazioni difensive. Sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, soprattutto se vogliamo ambire ad essere competitivi fino alla fine”.

CONCENTRAZIONE – “Bisogna migliorare nelle situazioni in cui abbiamo preso gol all’andata. Sta a me e ai calciatori farlo, stando più attenti, concentrati e avendo più fame. C’è da migliorare e dobbiamo essere bravi a difendere con il coltello tra i denti, sporcandoci le mani e facendo fatica anche in fase di non possesso. Spesso durante le partite creiamo e facciamo gol, quindi dobbiamo curare gli altri aspetti”.

PREPARAZIONE ALLA SFIDA – “Non c’è tanto tempo per prepararsi, ma dopo le partite precedenti abbiamo dei riferimenti anche a livello video per dare delle direttive precise. Poi sono i calciatori e l’allenatore che vanno in campo. Dobbiamo dimostrare di avere più voglia di vincere degli altri”.

