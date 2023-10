Inter, obiettivo rinnovi: Mkhitaryan ma non solo, il piano

L’Inter è al lavoro per rinnovare i propri giocatori in scadenza. Lautaro Martinez non è infatti l’unica priorità per il club nerazzurro, soprattutto se il contratto Henrikh Mkhitaryan scadrà a giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante a gennaio compia 35 anni, l’Inter non vuole correre rischi. L’armeno è arrivato senza che nessuno potesse immaginare quanto potesse diventare essenziale per Simone Inzaghi. Tecnico che ovviamente non ha alcuna intenzione di farne a meno.

Nell’agenda ci sono anche però altri tre. Si tratta di Dimarco, Dumfries e Darmian. Come si legge sul quotidiano romano, il contratto di quest’ultimo è in scadenza nel 2024. Nonostante ciò, il numero 36 ha inserito una clausola nel prolungamento firmato lo scorso anno che implicherà il rinnovo automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze. I due laterali scadranno più avanti, Dumfries nel 2025 e Dimarco nel 2026. Per quanto riguarda l’olandese, l’Inter non ha intenzione di arrivare a giugno senza un nuovo accordo, rischiando lo Skriniar-bis. Il club è intenzionato a offrire 4 milioni per convincerlo a rinnovare dopo l’ottimo inizio di stagione.

Stessa cifra che dovrebbe essere proposta a Dimarco, il canterano. L’ultimo accordo firmato dal laterale sinistro risale al 2021, prima che diventasse uno dei titolarissimi. Il club vuole blindarlo dopo l’ottima crescita degli ultimi anni che gli è valsa anche la chiamata in Nazionale. Senza dimenticare l’amore per i colori caratteristica sempre più rara di questi tempi.