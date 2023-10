Conte: “L’Inter mi ha ascoltato, ora Appiano Gentile è un gioiello”

Antonio Conte è stato spesso nominato nell’ultimo periodo, soprattutto dopo la la vittoria della Fiorentina sul Napoli che ha fatto traballare la panchina i Rudi Garcia. Il tecnico ha però specificato che al momento non vuole tornare ad allenare. In occasione del Festival dello Sport è tornato a parlare del suo periodo all’Inter però: “Quando sono arrivato all’Inter ho dato indicazioni per il training ground e sono stato molto supportato dalla società. Ha capito l’esigenza di avere campi sempre curati e l’albergo all’interno del centro. Soluzioni che servono anche a non dare alibi ai giocatori, pronti a lamentarsi pure per il materasso scomodo o il cuscino troppo alto. Ora Appiano Gentile è un gioiello”.



Conte ha poi continuato parlando del suo futuro e dell’ultima esperienza a Londra: “Ho sempre preso squadre che venivano da brutte stagioni. Per una volta mi piacerebbe allenare una squadra che ha già vinto. Dopo l’Inter la mia esperienza al Tottenham è stata dura: ho vissuto in albergo da solo ed è stata una situazione che ho sofferto. Ora continuo a godermi la famiglia ma tornerò in campo per dar battaglia e per gli altri sarà molto dura”.