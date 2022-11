Inter, il rinnovo di De Vrij sembra improbabile

Con il calcio giocato in pausa, l' Inter pensa alle strategie di mercato e alle questioni legate ai rinnovi di contratto. Se per il prolungamento di Skriniar mancano ormai solo i dettagli, ben diverso è il discorso legato a un altro pilastro della difesa: Stefan De Vrij .

Come riporta l'edizione odierna de Il Giorno, il rinnovo dell'olandese sembra improbabile in questo momento. De Vrij non sta vivendo un buon momento di forma, con prestazioni altalenanti e tanti errori. Tanto che per Inzaghi l'alternanza con Acerbi è divenuta sempre più frequente.