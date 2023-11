L’Inter vuole il rinnovo di Mkhitaryan: ora deve decidere lui

L’Inter è molto attiva sul fronte rinnovi, con diversi contratti che dovranno essere rinegoziati da qui ai prossimi mesi. Una delle questioni più urgenti riguarda Henrikh Mkhitaryan, in scadenza il prossimo giugno.

Come riporato da Fabrizio Romano, l’armeno sarebbe molto aprezzato da tutto il mondo nerazzurro. Per questo motivo, l’Inter sarebbe decisa a proporgli il rinnovo: contratto fino al 2025, con opzione per l’anno successivo. Ora spetta allo stesso Mkhitaryan decidere, ma il giocatore sembra intenzionato a rimanere. Ottimismo da entrambe le parti, dunque, sulla riuscita della trattativa.