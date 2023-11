Rinnovo Dumfries: trattative in corso, ma l’Inter non ha fretta

Non è tra le questioni primarie in casa Inter, ma il rinnovo di Denzel Dumfries è comunque una delle operazioni che il club nerazzurro sta portando avanti in queste settimane. Le trattative, infatti, stanno proseguendo dopo l’incontro con l’agente del mese scorso.

Lo riferisce Fabrizio Romano, che sottolinea come il rinnovo dell’olandese non sia una priorità (il contratto scade nel 2025), ma come l’Inter voglia comunque premiarlo per le prestazioni in campo con un ritocco dell’ingaggio e un prolungamento dell’accordo. Non c’è fretta, ma le discussioni proseguono.

L’opinione di Passione Inter

Dumfries sta ritrovando se stesso in questo avvio di stagione, dopo che lo scorso anno sembrava essere un po’ perso. La scadenza del 2025 è lontana, ma non così tanto ed è giusto che l’Inter voglia anche tutelarsi, per evitare l’inserimento di qualche club nei prossimi mesi.