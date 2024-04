Inter, rischio FLOP per il Mondiale per Club: “Budget dimezzato”

Nuovo allarme sul Mondiale per Club che nell’estate 2025 vedrà partecipare le migliori formazioni al mondo. Tra queste, anche l’Inter ha da tempo ottenuto la conferma ufficiale da parte della Fifa e sarà insieme alla Juventus una delle due italiane in gara.

Il nuovo Mondiale per Club, che vedrà in gara ben 32 squadre di cui 12 europee, verrà inaugurato negli Stati Uniti nell’estate 2025 e seguirà lo stesso formato del tradizionale Mondiale riservato alle Nazionali: dopo una prima fase composta da 8 gironi da 4 squadre, si entrerà nel vivo con la fase ad eliminazione diretta dagli ottavi alla finalissima.

Per quanto riguarda gli introiti, la Fifa aveva inizialmente garantito che ad ogni club sarebbero andati 50 milioni di euro come bonus per la sola partecipazione al Mondiale, previsto ogni quattro anni. Come riportato da Calcio&Finanza, però, il budget riservato ai club potrebbe essere dimezzato.

La possibile assegnazione dei diritti televisivi ad Apple dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto alla stima da 4 miliardi prevista dalla Fifa. Il possibile flop potrebbe ridimensionare il premio partecipazione per ogni squadra: dai 50 milioni iniziali ad un mini-budget da 15/20 milioni.