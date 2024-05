Rivoluzione in vista ad Appiano Gentile nel giro di poche settimane. Il centro sportivo casa dei nerazzurri, che da pochi anni ha subito un’importante opera di ammodernamento delle strutture ora all’avanguardia, presto cambierà ufficialmente nome.

Con l’addio della famiglia Zhang come proprietaria dell’Inter e il passaggio di consegne ad Oaktree, il centro ribattezzato dal gruppo cinese in “Suning Training Center” al suo arrivo a Milano è chiaramente destinato a cambiare nome.

Considerato l’obiettivo di Oaktree di aumentare soprattutto i ricavi commerciali, probabile che possa essere stretto un nuovo accordo per migliorare il contratto da 15 milioni annui che assicurava Suning per i diritti sulla Pinetina. In tal senso, particolare attenzione dovrà essere rivolta soprattutto al mercato statunitense.

Come ribadito dal Corriere della Sera, inoltre, a breve scompariranno le scritte dello sponsor cinese anche dalla sede del club di Viale della Liberazione. Non cambierà invece il nome del centro sportivo riservato a Inter Women al Settore Giovanile il quale, dopo l’accordo da 45 milioni di euro stretto con Konami sino al 2028, è già stato ribattezzato in “KONAMI Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti”.